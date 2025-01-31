Подмосковный Гостехнадзор провел более 1 тыс. технических осмотров

На прошлой неделе сотрудники подмосковного Управления Гостехнадзора провели более 1,1 тыс. технических осмотров самоходных машин. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Специалисты также зарегистрировали 801 единицу самоходных машин, чтобы обеспечить возможность отслеживания соблюдения правил их использования. Помимо этого, за этот период гражданам выдали 573 удостоверения машиниста-тракториста и проели 419 экзаменов для их получения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.