Подмосковный инженер приобрел квартиру в рамках «Соципотеки»

Инженер Илья Седлов, который работает ведущим инженером-конструктором в АО «Опытно-конструкторское бюро „Аэрокосмические системы“, принял участие в программе «Социальная ипотека» и приобрел собственную квартиру в Талдомском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Он уточнил, что узнал о программе от коллеги, после чего решил принять в ней участие.

«Квартира с индивидуальным отоплением, наш дом с небольшим количеством квартир и постоянно свободной парковкой. Все это огромный плюс для нас. Проживаю с любимой девушкой Анной, и у нас есть котенок по имени Мелисса, которого завели благодаря появлению своего уголка», — отметил участник программы.

Отметим, что «Социальную ипотеку» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.