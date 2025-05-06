Подмосковный инженер приобрела квартиру в рамках «Соципотеки»

Молодой специалист Дарья Брылева, которая работает инженером-технологом второй категории в АО «НПП „Исток“ им. Шокина», купила квартиру во Фрязино в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, она узнала о программе от коллег. Теперь инженер переехала в двухкомнатную квартиру вместе с семьей.

«Квартиру купили недалеко от работы, пешком 10 минут. Детский сад поблизости. У нас достаточно вместительный балкон, где хранится сезонный транспорт — велосипеды, снегокаты, самокаты. Жилье смотрели уже готовое, с хорошим ремонтом», — отметила участница программы.

Напомним, что ее реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.