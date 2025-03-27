Подмосковный инженер-технолог приобрела квартиру по соципотеке

Инженер-технолог ООО «Лаборатория инновационных технологий» Анастасия Геря приобрела свою квартиру в Пушкинском округе в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, она давно знала о программе от коллег и решила попробовать принять участие в ней. Это позволило ей приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме.

«Мы с мужем и дочкой будем жить в ЖК «Публицист» в Пушкино. Влюбились в удобную планировку с огромной кухней. При выборе нового жилья обращали внимание на удобство выезда и заезда на автомобиле, инфраструктуру вокруг комплекса, особенно нам важны детские сады и школы», — отметила участница программы.

Программу реализуют в регионе с 2016 года, ее инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.