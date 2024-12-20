Подмосковный испытательный центр микроэлектроники увеличил производственные мощности в четыре раза

В 2024 году испытательный центр научно-производственного предприятия «Детектор» увеличил свои площади в ОЭЗ «Дубна» в четыре раза, компания занимается исследованиями изделий микроэлектроники для российской промышленности на территории инновационно-технологического центра «Менделеев». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания уже закупила дополнительное испытательное оборудование для оснащения новых площадей и создала второй испытательный ионный комплекс, его запуск запланирован на 2025 год.

«Объем инвестиций в расширение исследовательской и производственной деятельности «НПП «Детектор» за первые три квартала 2024 года составил 370 млн рублей. Это позволит предприятию расширить перечень проводимых испытаний, которые необходимы для сертификации иностранной и подтверждения качества отечественной продукции микроэлектроники», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве отметили, что на территории организации, например, создали новый испытательный ионный комплекс (ИИК-2-400М), который работает на базе недавно прошедшего модернизацию ускорителя У-400М в Объединенном институте ядерных исследований. Генеральный директор ООО «НПП „Детектор“ Антон Бычков добавил, что на предприятии работают более 50 человек. По его словам, в 2024 году инвестиции в развитие компетенций работников составили более 4 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.