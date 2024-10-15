Подмосковный яхтсмен завоевал золотую медаль на чемпионате России

Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Яхтсмен из Долгопрудного одержал победу по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин, он выступает за областной центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта. На втором месте оказался Максим Николаев из Москвы, на третьем представитель Санкт-Петербурга Даниил Крутских.

Соревнования прошли в городе Сочи в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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