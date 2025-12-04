Подмосковный юный программист стал призером Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Юный программист из Видного Александр Кравченко стал серебряным призером Международной премии #МЫВМЕСТЕ, церемония ее вручения прошла в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Премия #МЫВМЕСТЕ – это награда для неравнодушных людей. Для тех, кто делится своим временем, силами и ресурсами, для тех, кто не может оставаться в стороне и откликается на чужую беду. В этом году от нашего региона было подано более 740 заявок», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Подмосковный участник занял второе место с проектом «Белый хакер», который представляет собой просветительскую платформу по цифровой безопасности. С помощью современных форматов он учит зрителей защищать личные данные и финансы. Кроме того, проект включает в себя офлайн-лекции по кибербезопасности, искусственному интеллекту и технологиям, которые уже посетили около 800 человек.

«Я невероятно рад и немного в шоке — получить такую награду на международном форуме, где было представлено столько сильных проектов!» – сказал участник.

В 2025 году форум посвящен Году защитника Отечества, в программе — направления: «Фронт и тыл», «Возвращение героев», «Сила служения» и «Россия и мир». Кроме того, посетителям доступны «Город добрых дел» и выставка народной помощи фронту, она продлится до 5 декабря. Отметим, что мероприятие реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

