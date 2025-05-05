Подмосковный клуб занял второе место на Кубке России по мини-футболу 8×8

Футбольный клуб СОБР из подмосковных Мытищ стал серебряным призером Кубка России по мини-футболу в формате 8×8. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале он встретился с московской командой «Форпост», победителя определили в серии послематчевых пенальти. В результате СОБР уступил со счетом 4:5.

В состязаниях приняли участие четыре подмосковные команды. Перед первым полуфинальным матчем прошла акция в честь 80-летия Великой Победы в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех. Команда, Родина, Победа». Соревнования прошли в спортивном комплексе Лужники на полях № 3 и № 4, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.