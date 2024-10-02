Подмосковный кондитерский комбинат будет экспортировать свою продукцию в Дубай

Подмосковная компания ООО «РКК Трейд» (Раменский кондитерский комбинат) подписала экспортный контракт на сумму 10 миллионов с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC в рамках участия в международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024, которая проходила в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания выпускает товары под брендом Baker House, дубайский покупатель заинтересовался покупкой ее кондитерских изделий с длительным сроком хранения. В ведомстве уточнили, что аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО).

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать подробнее об услугах фонда можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.