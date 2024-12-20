Подмосковный конькобежец завоевал первую награду чемпионата России

Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин завоевал первую медаль сборной региона на домашнем чемпионате России, он занял второе место в старте на дистанции 5 тыс. м среди мужчин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в этой дисциплине занял спортсмен из Красноярского края, третье — из Москвы.

«Боролся как мог, продолжаем работать дальше. Впереди еще четыре дистанции. Поэтому, надеюсь порадовать», — сказал Алдошкин после финиша.

В данных соревнованиях принимают участие 17 подмосковных спортсменов, они проходят в Коломне. Турнир проводится по программе Олимпийских игр в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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