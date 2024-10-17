Подмосковный Минспорт стал призером конкурса «Цифровая трансформация российского спорта-2024»

​Министерство физической культуры и спорта Московской области стало финалистом IV Всероссийского конкурса в области цифровизации сферы физкультуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта-2024». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что министерство стало призером в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» среди регионов с количеством обучающихся (спортсменов) от 50 тысяч человек и выше. Победителем стало Министерство спорта Республики Татарстан, в число призеров также вошли спортивные ведомства Республики Башкортостан и Краснодарского края.

​Победители остальных номинаций конкурса станут известны в декабре 2024 года, узнать подробнее об итогах можно на сайте. Отметим, что проект ​«Мой спорт» реализуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.