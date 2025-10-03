Подмосковный мобильный комплекс НИКИ совершил более 110 выездов

Минздрав Подмосковья: мобильный комплекс НИКИ совершил 111 выездов

С начала 2025 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 111 таких выездов, в рамках них маленькие пациенты с тяжелыми патологиями могут пройти исследования и получить консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже 6,5 тыс. детей», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

По ее словам, по результатам осмотров 395 пациентов направили в многопрофильный стационар для продолжения лечения. В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог и не только, комплекс оснащен современной медицинской техникой.

