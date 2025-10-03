Подмосковный мобильный комплекс НИКИ совершил более 110 выездов

С начала 2025 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 111 таких выездов, в рамках них маленькие пациенты с тяжелыми патологиями могут пройти исследования и получить консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.