Подмосковный научный сотрудник купила квартиру по «Соципотеке»

Аспирант третьего года обучения, младший научный сотрудник Федерального научного центра овощеводства Светлана Фролова купила квартиру в Звенигороде в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалист работает в лаборатории молекулярно-иммунологических исследований. По ее словам, она решила принять участие в программе по совету коллег, до этого ей приходилось жить в общежитии.

«Я люблю природу, и для меня было важно, чтобы жилье находилось в районе, где много зелени. Поэтому выбор пал на город Звенигород. Еще хотелось, чтобы была хорошая транспортная доступность, а дом был достаточно новый, чтобы было красиво и снаружи, и внутри», — отметила участница программы.

Напомним, что программу запустили в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.