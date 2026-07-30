Подмосковный омбудсмен объяснила, можно ли проголосовать на избирательном участке по цифровому профилю из госуслуг

Россияне не смогут проголосовать на избирательном участке, если предъявят для удостоверения личности цифровой профиль из приложения «Госуслуги». Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Домодедово.

По ее словам, бюллетени выдаются избирателям только по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. К последним относятся военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.

Кроме того, для этой цели подойдут документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд страну (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации), справка установленной формы, выдаваемая гражданам, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

«Возможности в этом случае предъявить для удостоверения личности цифровой профиль действующее законодательство не предусматривает», — заключила Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.