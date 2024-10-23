Подмосковный омбудсмен ответила, полагается ли инвалидам участок под строительство гаража или стоянки для транспорта

Инвалиды в Подмосковье имеют внеочередное право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи их места жительства. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Луховиц.