Подмосковный омбудсмен ответила, полагается ли инвалидам участок под строительство гаража или стоянки для транспорта
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Инвалиды в Подмосковье имеют внеочередное право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи их места жительства. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Луховиц.
Помимо этого, у них есть право использовать земли для строительства стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
«При этом использование таких земель или земельных участков осуществляется бесплатно. В Московской области для людей с ограниченными возможностями здоровья на региональном портале государственных услуг имеется сервис, который поможет в онлайн-формате оформить разрешение на использование земельного участка под некапитальный гараж или стоянку автомобиля», — добавила Фаевская.