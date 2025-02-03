Подмосковный омбудсмен провела личный прием жителей
Ирина Фаевская провела личный прием жителей
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. По всем вопросам гражданам дали подробные разъяснения.
Жители подавали обращения, связанные с самыми разными сферами, от жилищных вопросов до вопросов получения бесплатной юридической помощи.
«Для вопросов, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения», - отметила Фаевская.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Президиума Арбитражного суда региона.