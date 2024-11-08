Подмосковный омбудсмен рассказала, учитывается ли период самозанятости в пенсионный стаж

Период самозанятости не будет учитываться при назначении страховой пенсии, потому что они не платят страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования России. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Зеленограда.

При этом самозанятые, которые применяют специальный налоговый режим НПД, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы, чтобы формировать свои пенсионные права. Подать заявление для этого можно в личном кабинете застрахованного лица, в территориальный орган фонда (по месту жительства), по почте или через мобильное приложение «Мой налог».

Минимальный размер страховых взносов определяется как 22% минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев).