Подмосковный омбудсмен рассказала, учитывается ли период самозанятости в пенсионный стаж
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Период самозанятости не будет учитываться при назначении страховой пенсии, потому что они не платят страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования России. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Зеленограда.
При этом самозанятые, которые применяют специальный налоговый режим НПД, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы, чтобы формировать свои пенсионные права. Подать заявление для этого можно в личном кабинете застрахованного лица, в территориальный орган фонда (по месту жительства), по почте или через мобильное приложение «Мой налог».
Минимальный размер страховых взносов определяется как 22% минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев).
«Максимальная сумма страховых взносов за полный календарный год в 2024 году составляет 406 391,04 рубля. Ее можно уплатить для формирования наибольшего количества пенсионных коэффициентов. Уплата страховых взносов производится не позднее 31 декабря текущего календарного года — единым платежом или частями в течение года», — добавила Фаевская.