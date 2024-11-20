Подмосковный педиатр приобрела квартиру по «Соципотеке»

Участковый педиатр Яна Горяева из ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница» приобрела квартиру в Реутове в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого врач жила в съемной квартире и решила принять участие в жилищной программе, когда узнала о ней. Теперь она сможет переехать в свое двухкомнатное жилье.

«Для меня главным критерием выбора была близость к работе. Сейчас в квартире идет ремонт. После переезда на работу буду ходить пешком. В целом хороший зеленый район. Рядом парк, удобно гулять там с собакой», — рассказала Горяева.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться с перечнем специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.