Подмосковный производитель спортивного оборудования выпустил почти два миллиона продукции в этом году

С начала 2024 года компания «КЕНГУРУ ПРО», которая занимается производством уличного спортивного оборудования на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье, выпустила более 1,7 миллиона единиц продукции. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Спортплощадки поставили в Калининград, Ковров, Череповец, Калугу, Ярославль и другие города России. Завод компании запустили в Солнечногорске в начале года, во втором квартале она вышла на полную мощность.

«Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 200 миллионов рублей. Сейчас мощности предприятия позволяют в год производить до 2,5 миллиона единиц продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, до конца 2025 года компания построит второй завод, чтобы дополнительно увеличить объем выпускаемой продукции. Генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко добавил, что сейчас компания проводит мониторинг рыночной ситуации, мониторинг спроса и анализ текущих продаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.