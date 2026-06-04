Подмосковный производитель трейлеров представил новый мобильный реабилитационный комплекс

Компания из Истры презентовала инновационный мобильный реабилитационный комплекс. Он будет задействован в Уфе (Республика Башкортостан). Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработка призвана оказать профессиональную поддержку пациентам с серьезными травмами опорно‐двигательного аппарата, участникам специальной военной операции и маломобильным гражданам, которым затруднительно регулярно добираться до крупных медучреждений. Ключевая задача комплекса — обеспечить качественную реабилитацию вблизи от места проживания пациентов.

В основе технологического решения — авторские тренажеры Марата Ильясова. Их создание стало следствием личного опыта разработчика: после тяжелой аварии и паралича он прошел собственный путь восстановления и смог сформулировать методики, помогающие людям заново осваивать двигательные функции.

Мобильный комплекс полностью подготовлен к эксплуатации в разных климатических условиях. Инженеры оснастили его целым набором систем: кондиционированием, приточной вентиляцией, обогревом и теплым полом, тепловыми завесами, греющими плинтусами. Для автономной работы предусмотрены генератор и специальный подъемник.

Сейчас комплексы «Мобитрак» запускаются в серийное производство — это откроет возможность развертывать аналогичные реабилитационные центры в разных регионах России.

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