Подмосковный робот Светлана попросила оценить работу клинического центра имени Рошаля почти 30 тыс. человек

Подмосковный робот Светлана попросила оценить работу Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, расположенного в Красногорске, почти 30 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – флагман детского здравоохранения Подмосковья. И нам важно знать, как оценивают работу центра жители», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот связывается с родителями детей, которые проходили лечение в центре, и просит оценить работу центра по 10-балльной шкале. Министр уточнил, что средняя оценка составляет 8,5. Отметим, что Светлана осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.

