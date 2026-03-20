Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарства почти 310 тыс. раз

Подмосковный голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана предложила пациентам продлить электронный рецепт на льготное лекарство почти 310 тыс. раз с момента запуска функции в конце 2024 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана заранее информирует пациентов об истечении срока действия рецепта на льготное лекарство и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот также помогает жителям вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Она осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.

