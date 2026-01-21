Подмосковный робот Светлана совершила более 9 млн исходящих звонков пациентам

По итогам 2025 года голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана совершила более 9,1 млн исходящих звонков пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В прошлом году мы расширили функционал голосовой помощницы Светланы — добавили напоминание пациентам о визите к врачу и опрос о качестве приема», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ИИ-помощник также сообщает о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат и предлагает записаться на вакцинацию от гриппа. Напомним, что оформить визит к врачу с его помощью можно по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.