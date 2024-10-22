Подмосковный робот Светлана совершила более миллиона звонков с приглашением на вакцинацию от гриппа

Робот Светлана совершила уже более 1,1 миллиона звонков, чтобы пригласить жителей Подмосковья на вакцинацию от гриппа, звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На вакцинацию от гриппа приглашают жителей региона старше 18 лет, не сделавших прививку. Не стоит забывать, что это самый надежный способ обезопасить себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Жители региона могут сделать прививку как в поликлинике, так и в мобильных комплексах. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, перед вакцинацией медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.