Подмосковный спортсмен стал призером Кубка Европы по дзюдо

Подмосковный спортсмен Павел Коловердов занял третье место на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Боснии и Герцеговине, он выступил в весовой категории до 66 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ходе финальной схватки представитель региона обыграл другого российского спортсмена Германа Кобеца. Это позволило дзюдоисту из Щелкова завоевать свою первую бронзовую награду на Кубке Европы. Коловердов выступает за национальную сборную и представляет «СШОР по единоборствам» Подмосковья.

Соревнования прошли в городе Сараево с 7 по 10 февраля, в них приняли участие около 400 спортсменов из 22 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.