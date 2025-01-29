Подмосковный спортсмен стал серебряным призером на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковный спортсмен Максим Буров завоевал серебряную медаль в рамках II этапа Кубка России, он принял участие в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу в аналогичной дисциплине одержал спортсмен из Москвы, на третьем месте оказался фристайлист из Республики Башкортостан. В ведомстве добавили, что накануне Буров завоевал «золото» в рамках I этапа Кубка России в дисциплине «акробатика».

I и II этапы соревнований в дисциплине «акробатика» прошли в Уфе (Республика Башкортостан). Кубок России по фристайлу будет проходить до апреля 2025 года в разных регионах России, его проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.