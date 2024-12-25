Подмосковный спортсмен занял первое место на IV этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Подмосковный спортсмен Александр Хорошилов (является самым титулованным действующим российским горнолыжником) занял первое место на IV этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона выступил в дисциплине «слалом». На втором и третьем месте в ней оказались спортсмены из Санкт-Петербурга.

«Очень рад, что мне во второй попытке удалось проехать, особенно верхнюю часть, очень хорошо, что дало мне преимущество. В нижней части я его не растерял и оказался на первом месте», — сказал Хорошилов после финиша.

В ведомстве уточнили, что по итогам десяти соревнований в этом сезоне он поднимался на пьедестал девять раз. Этапы Кубка России прошли на горнолыжных склонах Центра активного отдыха «Евразия» в городе Куса Челябинской области. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.