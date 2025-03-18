Подмосковный спортсмен занял первое место на международном паралимпийском Гран-при по легкой атлетике

Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов занял первое место в соревнованиях по толканию ядра в рамках Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета, он выступил в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в турнире в объединенных функциональных классах «F40» и «F41» среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. В ведомстве уточнили, что спортсмен является чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио и заслуженным мастером спорта России.

Состязания прошли в столице Индии городе Нью-Дели, участниками стали 283 легкоатлета из 20 стран. Российская сборная в общей сложности завоевала на них 39 медалей, включая 18 золотых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.