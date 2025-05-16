Подмосковный спортсмен занял первое место на первенстве мира по тхэквондо

Подмосковный спортсмен Николай Сычев завоевал золотую медаль на мировом первенстве по тхэквондо WTF среди юношей 12–14 лет, он является воспитанником спортивной школы «Лидер» в Одинцово и занимается под наставничеством тренера-преподавателя Екатерины Папоновой. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории 41 кг. На втором месте оказался соперник из Омана, на третьем — Таиланда и США. По итогам состязаний российская сборная получила рекордное количество медалей — пять золотых, одну серебряную и три бронзовых.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 1,8 тыс. спортсменов, они прошли в городе Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.