Подмосковный спортсмен занял третье место на чемпионате России по дзюдо

Подмосковный спортсмен Астемир Абазов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по дзюдо в весовой категории 90 килограммов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место на турнире занял тюменский дзюдоист, второе — спортсмен из Санкт-Петербурга. Еще одну «бронзу» также занял представитель Петербурга.

Чемпионат России по дзюдо проходил в Сочи на базе спортивного комплекса академии единоборств, который находится на территории федерального значения «Сириус». Его провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.