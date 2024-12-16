Подмосковный спортсмен занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

Подмосковный спортсмен Макар Пузин завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он принял участие в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта (13-19 лет). Золотую и серебряную медали в них завоевали московские фигуристы. В общей сложности в турнире приняли участие более 100 фигуристов и фигуристок из 35 регионов России.

Соревнования проходили в Саранске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.