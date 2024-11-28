Подмосковный спортсмен занял второе место на чемпионате России по плаванию

Подмосковный спортсмен Александр Степанов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по плаванию, по итогам турнира региональная сборная смогла завоевать пять наград. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Степанов выступал в заплыве на 1,5 тысячи метров вольным стилем среди мужчин. Первое место в этой дисциплине занял представитель Санкт-Петербурга, третье — Ростовской области. До этого подмосковные спортсмены уже завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в рамках чемпионата.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, в них приняли около 900 спортсменов из более чем 70 регионов России. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.