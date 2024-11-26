Подмосковный спортсмен занял второе место на отборочном этапе гран-при России по фигурному катанию

Подмосковный спортсмен Максим Некрасов занял второе место на отборочном этапе гран-при России по фигурному катанию на коньках, он выступил в тандеме с московской спортсменкой Василисой Кагановской. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Их опередили фигуристы из Москвы. На третьем месте оказалась пара из Санкт-Петербурга. Соревнования прошли в Петербурге, в них приняли участие 11 дуэтов. Финал серии пройдет в Красноярске в феврале 2025 года. Состязания организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.