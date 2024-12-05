Подмосковный спортсмен завоевал бронзовую награду на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковный спортсмен Дмитрий Карлагачев получил бронзовую медаль на первом этапе Кубка России, он выступал в мужском старте в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в данной дисциплине оказался представитель Челябинской области, на втором — Республики Татарстан. До этого Карлагачев завоевал «бронзу» на первом этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».

Соревнования проходили на территории ГК «Солнечная долина» в Миасс (Челябинская область), в них приняли участие более 85 спортсменов. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.