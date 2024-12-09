Подмосковный спортсмен завоевал две награды на международных соревнованиях по лыжному двоеборью

Подмосковный спортсмен Владимир Малов завоевал две серебряные медали в ходе международных соревнований по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» среди мужчин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он занял второе место в дисциплине лыжного двоеборья, в которую вошли прыжки с трамплина К-120 и лыжная гонка преследования по системе «Гундерсен» на 10 километров. На первом и третьем месте соответственно оказались представители Свердловской области и Санкт-Петербурга. В общем зачете атлет из Московской области стал вторым.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в них приняли участие более 120 спортсменов из 16 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Состязания организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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