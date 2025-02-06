Подмосковный спортсмен завоевал еще одно «серебро» на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковный спортсмен Арсений Томин завоевал серебряную медаль на V этапе Кубка России по сноуборду, он выступил в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в тандеме со спортсменкой Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этой дисциплине расположился дуэт представителей Красноярского края и Кемеровской области, на третьем — Ленинградской области. В ведомстве напомнили, что накануне Томин занял третье место в рамках V этапа Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс». До этого он также завоевал серебряные медали IV этапа в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс в смешанной паре» и «золото» — в рамках III этапа.

IV и V этапы кубка проходят в Миассе, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.