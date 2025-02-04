Подмосковный спортсмен завоевал награды на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковный сноубордист Арсений Томин завоевал две серебряные медали в рамках IV этапа Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная». «Золото» в мужском старте занял спортсмен из Красноярского края Александр Атылин, в смешанной дисциплине победу Александр Атылин в паре с Кристиной Пауль. Арсений Томин выступил в этих соревнованиях с напарницей из Магаданской области Кристиной Паршиной.

IV и V этапы состязаний проходят в Миассе с 31 января по 6 февраля 2025 года, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.