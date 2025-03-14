Подмосковный спортсмен завоевал золото на первенстве Европы по греко-римской борьбе

Подмосковный спортсмен Алибек Амиров завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, он выступил в составе национальной сборной в весовой категории до 55 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Второе место в этом весе занял грузинский спортсмен Коба Карумидзе, на третьем — представитель Азербайджана Эльмир Алиев и Араик Топалян из сборной Армении.

Соревнования проходят в городе Тирана в пятницу, 14 марта, в рамках них пройдет финальная схватка в весовой категории до 72 кг. В ведомстве напомнили, что до этого представительница Подмосковья Екатерина Карпушкина завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по женской борьбе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.