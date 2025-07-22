Подмосковный центр крови провел почти 180 выездных донорских акций

С начала 2025 года Московский областной центр крови провел 179 выездных донорских акций, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови, сдать кровь и ее компоненты могут все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.