Подмосковный центр крови провел почти 180 выездных донорских акций
Минздрав: почти 180 выездных донорских акций провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года Московский областной центр крови провел 179 выездных донорских акций, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови, сдать кровь и ее компоненты могут все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Собранную кровь используют для лечения пациентов с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.
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