Подмосковный участник СВО рассказал о роли поддержки при возвращении в мирную жизнь

Участникам специальной военной операции, которые возвращаются в мирную жизнь, важно оказывать поддержку. Об этом заявил участник СВО, командир батальона Владимир Мясников (позывной Спартак).

«Я себя и своих ребят подчиненных готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд и очень тяжело людям, которые прошли огонь, воду, смерть друзей. Причем близких друзей. Это не то, что в книжках художественных написано. Когда это все видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаешь вещи родным матерям, отцам, женам, детям, это очень тяжело», — сказал Спартак.

По его словам, события, которые проходят военные, отпечатываются в их сознании, поэтому помощь государства просто необходима. В частности, им требуется психологическое восстановление и устройство.

Участники СВО смогут получить помощь в рамках программы профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которая позволяет получить новые знания и навыки для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия им нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. В проекте приняли участие около 2,4 тыс. человек из 67 регионов России. Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».