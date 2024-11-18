Подмосковный ветеран СВО занял второе место в финале «Кубка Защитников Отечества»

Подмосковный спортсмен, ветеран специальной военной операции Николай Макаров занял второе место на соревнованиях по армрестлингу в рамках первого всероссийского турнира «Кубок Защитников Отечества». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он принимал участие в состязаниях в весовой категории свыше 90 килограммов стоя (правая рука). Помимо этого, спортсмены из региона выступали в дисциплинах волейбол сидя и стрельба. В общей сложности в финале соревнования приняли участие более 200 ветеранов СВО из 62 регионов России, они также состязались в стрельбе из лука, настольном теннисе и пауэрлифтинге. Мероприятие проводит фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России.

«Особенностью Кубка является то, что десять лет назад здесь проходили Паралимпийские игры, где российские спортсмены выиграли 30 золотых медалей. Этот успех передался этим соревнованиям» — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.