Подмосковный врач объяснил, почему курящие люди сильнее подвержены стрессу
Врач Холдин предупредил, что курящие люди сильнее подвержены стрессу
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Курящие люди подвержены стрессу сильнее остальных, поэтому эту привычку не стоит воспринимать как способ снизить тревогу. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола - так называемого гормона стресса», - рассказал эксперт.
По его словам, люди, которые хотят успокоиться за счет курения, попадают в замкнутый круг и усугубляют ситуацию. Холдин отметил, что для снижения стресса лучше гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью и наладить сон.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.