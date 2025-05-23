Подмосковный врач объяснил, почему курящие люди сильнее подвержены стрессу

Курящие люди подвержены стрессу сильнее остальных, поэтому эту привычку не стоит воспринимать как способ снизить тревогу. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола - так называемого гормона стресса», - рассказал эксперт.

По его словам, люди, которые хотят успокоиться за счет курения, попадают в замкнутый круг и усугубляют ситуацию. Холдин отметил, что для снижения стресса лучше гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью и наладить сон.

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