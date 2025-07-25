Подмосковный врач объяснил, почему мозг поражается алкоголем быстрее других органов

Алкоголь поражает мозг быстрее, чем остальные органы, потому что в нем находится множество кровеносных сосудов и капилляров. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Продукты распада алкоголя проникают в нервные клетки, снижая чувствительность нейромедиаторов и активность рецепторов. Простым языком, алкоголь убивает клетки мозга, делая человека рассеянным, подавленным, забывчивым. В результате снижается интеллект и замедляются реакции, эмоции блекнут, человек перестает получать радость от жизни», — отметил Холдин.

По его словам, спиртные напитки могут заместить потребности личности и его интересы. Вместо этого остается только желание — выпить, подчеркнул врач. Он добавил, что мозг и тело требуют тренировок. Для здоровья мозга важно заниматься спортом, больше гулять, правильно питаться, избегать стрессов и отказаться от курения и алкоголя.

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