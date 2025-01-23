Подмосковный врач оценила эффективность шампуня против выпадения волос

Шампуни против выпадения волос не всегда помогают бороться с недугом, на эффективность таких средств будут влиять и другие факторы — генетическая предрасположенность, гормональные нарушения, стресс, дефицит питательных веществ и некоторые заболевания. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Бойко, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«В лечении выпадения волос важную роль играет комплексный подход. В первую очередь следует обратиться к специалисту, который проведет диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения», — подчеркнула врач.

При этом, по ее словам, специальные шампуни можно использовать как вспомогательное средство для борьбы с облысением. Напомним, что записаться к дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

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