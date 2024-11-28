Подмосковный врач ответила, безопасно ли проводить МРТ беременным
Фото: [ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского]
Магнитно-резонансная томография безопасна для беременных женщин и их будущих детей. Об этом рассказала врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — подчеркнула врач.
По ее словам, если положение женщины требует прохождения такого исследования, отказываться не стоит. Это позволит своевременно назначить женщине необходимое лечение и предотвратить необратимые последствия, заключила Андросова.
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