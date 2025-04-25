Подмосковный врач предупредил о последствиях курения после прививки

«Как и болезни, вакцины тренируют иммунную систему вырабатывать специфические антитела. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей той или иной болезни — вирусов или бактерий, — которые не приводят к заболеванию и не создают риска связанных с ним осложнений», — отметил врач.