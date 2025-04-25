Подмосковный врач предупредил о последствиях курения после прививки
Врач Холдин призвал отказаться от курения после прививки
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Курение и алкоголь после вакцинации могут негативно повлиять на иммунный ответ, вызванный вакцинацией, а также иммунитет, поэтому лучше воздержаться от них. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Как и болезни, вакцины тренируют иммунную систему вырабатывать специфические антитела. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей той или иной болезни — вирусов или бактерий, — которые не приводят к заболеванию и не создают риска связанных с ним осложнений», — отметил врач.
По его словам, курение после процедуры может вызвать стресс для организма, а также привести к обострению побочных эффектов.
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