Подмосковный врач предупредил об опасности курения вейпов в жару

«Солнечная жаркая погода усиливает воздействие вейпов на организм и делает его более уязвимым. При высокой температуре жидкости в электронных устройствах для курения испаряются быстрее и выделяют больше токсичных веществ. А они, в свою очередь, раздражают дыхательные пути и могут привести к различным заболеваниям», — сказал врач.