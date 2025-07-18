Подмосковный врач предупредил об опасности курения вейпов в жару
Врач Холдин предупредил об опасности курения вейпов в жару
Фото: [МО КНД]
В жаркую погоду особенно опасно курить электронные сигареты и вейпы, потому что она усилит негативное воздействие на организм и сделает его более уязвимым. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Солнечная жаркая погода усиливает воздействие вейпов на организм и делает его более уязвимым. При высокой температуре жидкости в электронных устройствах для курения испаряются быстрее и выделяют больше токсичных веществ. А они, в свою очередь, раздражают дыхательные пути и могут привести к различным заболеваниям», — сказал врач.
Он добавил, что из-за жары организм сталкивается с обезвоживанием и сгущением крови. Этот эффект может усилиться из-за курения. По его словам, обезвоживание грозит появлением сухости во рту, головной боли, головокружения и не только.
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