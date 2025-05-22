Подмосковный врач приобрела квартиру по программе «Соципотека»

Акушерка из ГБУЗ МО «Химкинская больница» Татьяна Шкурко приобрела квартиру для своей семьи по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, она узнала о такой возможности от коллег. Программа позволила ей купить трехкомнатную квартиру, семья уже переехала в нее.

«Мы долгое время жили в съемной квартире, но благодаря программе смогли взять свою, и мы очень довольны. Когда искали, хотелось, чтобы были изолированные комнаты, а рядом находилась необходимая инфраструктура. Все получилось!» — рассказала участница программы.

Напомним, что ее реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.