Подмосковный врач приобрела квартиру по «Соципотеке»

Участковый врач-педиатр поликлиники № 5 ГБУЗ МО «Химкинская клиническая больница» Татьяна Сочкова приобрела свою квартиру в Химках в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Она уточнила, что узнала о программе через интернет. Это позволило ей переехать в собственное двухкомнатное жилье.

«Мы живем с мужем Артемом и дочкой Катюшей. Новую квартиру выбирали недалеко от моей работы. Теперь поликлинику видно из окна. Понравилось, что наша квартира светлая, солнечная, просторная. Удобная транспортная доступность, недалеко до метро „Планерная“, через дорогу школы, сады, парки», — рассказала врач.

Программу реализуют в регионе с 2016 года, ее инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.