Подмосковный врач приобрела квартиру в рамках «Соципотеки»

Врач-терапевт ГБУЗ МО «Королевская больница»Любовь Рязанова приобрела собственную квартиру для своей семьи в Королеве в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, о проекте она узнала при трудоустройстве. Врач уточнила, что до этого ее семья жила в съемной квартире.

«Нашу «двушку» приобрели недалеко от моей работы. Искали такую, чтобы можно было заехать сразу и жить. Конечно, важно было расположение, чтобы в шаговой доступности была школа и детский сад. И мы ее нашли!», — рассказала участница программы.

Напомним, что программу реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.